Так, очередное воздушное нападение со стороны врага пережил Киев, пишет Politeka.net.

В КМВА отметили, что атака на украинскую столицу произошла после 25-дневного затишья.

Тактика противника осталась неизменной. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed", - сообщили в КМВА.

На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей.

На данный момент известно, что жертв и разрушений нет.

Кроме того, враг ударил и по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Спасатели работают над укрощением пожара.

Предварительно пострадавших нет, сообщили в ОВА.

Напомним, ранее российские оккупанты ударили «шахедами» по Одесчине. Начался сильный пожар.

Также сообщалось, какие города уволят ВСУ в "краткосрочной перспективе".

Кроме того, Politeka.net писала, что часть многоэтажки упала после нового авиаудара.