Так, очередное воздушное нападение со стороны врага пережил Киев, пишет Politeka.net.
В КМВА отметили, что атака на украинскую столицу произошла после 25-дневного затишья.
Тактика противника осталась неизменной. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed", - сообщили в КМВА.
На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Плотным огнем накрыли 10 населенных пунктов: под ударом оказались детский сад и жилые дома, фото
Дедушка на коленях умолял врача о помощи, но ему отказали: "Уровень человечности равен нулю"
Часть многоэтажки упала после нового авиаудара: "Руины и утраченные жизни"
Таинственные вспышки над Киевом, неожиданные подробности: "Это не спутник NASA"
На данный момент известно, что жертв и разрушений нет.
Кроме того, враг ударил и по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.
Спасатели работают над укрощением пожара.
Предварительно пострадавших нет, сообщили в ОВА.
Напомним, ранее российские оккупанты ударили «шахедами» по Одесчине. Начался сильный пожар.
Также сообщалось, какие города уволят ВСУ в "краткосрочной перспективе".
Кроме того, Politeka.net писала, что часть многоэтажки упала после нового авиаудара.