Преступление было совершено в Сумской области - распознать злоумышленника и установить его местонахождение правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения.

Житель Сумской области соверших жестокое убийство и сбежал с места преступления на Львовщину. Жертвой 23-летнего жителя Сумщины стал его младший брат. Полицейским удалось разыскать и задержать убийцу. Детали рассказали в пресс-службе Львовской области.

В одном из сел Сумской области 18 апреля было обнаружено тело подростка, которому недавно исполнилось 14 лет. Судмедэксперты нашли на теле мальчика признаки насильственной смерти. В частности, ножевые ранения в области горла и другие телесные повреждения, которые стали причиной гибели.

Правоохранители Сумщины в ходе расследования установили, что к убийству несовершеннолетнего причастен его старший брат, которому 23 года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Ориентовку на него передали сотрудникам полиции во всех областях Украины.

Пока неизвестно, почему старший брат убил младшего и действовал, как зверь. Следователи предполагают, что расправа над мальчиком могла произойти из-за корыстных побуждений.

19 апреля оперативники полиции Львовщины обнаружили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого в городе Трускавец Дрогобычского района, куда он прибыл поездом. В ходе операции его удалось задержать. Позже мужчину передадут полицейским Сумщины, которые проводят досудебное расследование по уголовному производству.

Напомним, дочь известного предателя Украины спряит среди переселенцев.

Как Politeka сообщала, что подростки под Киевом чуть не убили 14-летнего мальчика.

Также Politeka писала о мужчине, который убил свою семью, а затем уехал на такси.