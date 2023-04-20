Следователи ДБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий офицером в отношении других военнослужащих.

В Государственное бюро расследований направили в суд ходатайство по избранию меры пресечения, а именно содержание под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.

"Работники ДБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

К слову, причина конфликта пока неизвестна, но в западном территориальном управлении Национальной гвардии заявили, что по этому факту уже начата служебная проверка.

Ранее начальник группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины капитан Алина Новикова заявила, что офицера воинской части устранили службы.

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.