Следователи ДБР расследуют еще два случая превышения служебных полномочий офицером в отношении других военнослужащих.
В Государственное бюро расследований направили в суд ходатайство по избранию меры пресечения, а именно содержание под стражей с возможностью внесения залога в 800 тысяч гривен.
"Работники ДБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
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Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
К слову, причина конфликта пока неизвестна, но в западном территориальном управлении Национальной гвардии заявили, что по этому факту уже начата служебная проверка.
Ранее начальник группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины капитан Алина Новикова заявила, что офицера воинской части устранили службы.
Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.
Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.
Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.