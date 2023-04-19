В воинской части снова произошла драка, в этот раз в Ивано-Франковске.

На видео, активно распространяемое в сети, можно увидеть, как военный с кулаками набросился на, вероятно, своего подчиненного, обзывая его нецензурными словами.

Причина конфликта пока неизвестна, но в западном территориальном управлении Национальной гвардии заявили , что по этому факту уже начата служебная проверка.

Начальник группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины капитан Алина Новикова заявила, что офицера воинской части устранили службы, передает "Общественное".

"Да сколько это будет продолжаться что они себе позволяют бить подчиненного много ума не надо потому что сдачи не даст",

"Ибо большой "командир" на службе, но чего он не показывает силу на нулевой позиции, а в штабе",

" Ибо если бы приказали хоть одного так как надо. То бы другой не делал бы этого. А так все безнаказанно. Вот и дети страдают. Растишь того сына и не знай какое па*ло потом будет над ним издеваться",

"Хочется драки ему, на "нулевую" линию, еще и желательно в горячее место. И пусть вступает в бой. Так хоть пользу Украине принесет", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.