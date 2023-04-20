Ситуация вокруг Авдеевки ухудшается с каждым днем, количество штурмов со стороны окупантов растет, а обстрелы и взрывы слышны постоянно.

Уже сегодня в Авдеевке нет ни одного уцелевшего дома. Местных жителей уговаривают эвакуироваться, но в городе до сих пор остаются люди, пишет Politeka.net.

В том числе с детьми.

Так, мать 16-летнего Александра отказывалась выезжать и пряталась вместе с ребенком. Однако «Белым ангелам» удалось разыскать семью и убедить эвакуироваться.

Женщина понимает, что ребенок не должен жить в таких условиях, но не хотела оставлять пожилых родителей, которые не желают покидать родной дом.

«Мальчик окончил 9 классов, но после этого нигде не учился. Теперь в безопасном регионе он сможет продолжить обучение и найти друзей», – рассказали в полиции Донецкой области.

Вместе с этой семьей выехали еще трое взрослых.

Также группе «Белый Ангел» удалось разыскать еще одного ребенка – 5-летнего Костю.

Дом семьи расположен в нескольких километрах от вражеских позиций, взрывы здесь не утихают ни на мгновение. Во время обстрелов ребенок прятался в шкафу.

К счастью, правоохранителям удалось уговорить маму ребенка эвакуироваться.

«Костик очень расстроился из-за того, что папа не едет с ним, а остается», - рассказали в полиции.

"А как я буду без папы спать?", - переживал малыш.

Вместе с мамой Костю вывезли города на бронированном авто.

Добавим, что оставаться в Авдовке очень опасно.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по Угледару. Двигалась часть многоэтажки.

Также стало известно об успехах ВСУ в Бахмуте.