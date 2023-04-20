Уже сегодня в Авдеевке нет ни одного уцелевшего дома. Местных жителей уговаривают эвакуироваться, но в городе до сих пор остаются люди, пишет Politeka.net.
В том числе с детьми.
Так, мать 16-летнего Александра отказывалась выезжать и пряталась вместе с ребенком. Однако «Белым ангелам» удалось разыскать семью и убедить эвакуироваться.
Женщина понимает, что ребенок не должен жить в таких условиях, но не хотела оставлять пожилых родителей, которые не желают покидать родной дом.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Ненавистница украинских патриотов переехала с Донбасса в Киев: что о ней известно
"За что нас так мучают?": Авдеевка под угрозой окружения, количество штурмов увеличилось
Российский путинист попал на украинский конкурс, гремит скандал: "Боже, какой яростный стыд""
Украинцам "подарят" 1200 гривен к пенсии: кто может рассчитывать на щедрую доплату
«Мальчик окончил 9 классов, но после этого нигде не учился. Теперь в безопасном регионе он сможет продолжить обучение и найти друзей», – рассказали в полиции Донецкой области.
Вместе с этой семьей выехали еще трое взрослых.
Также группе «Белый Ангел» удалось разыскать еще одного ребенка – 5-летнего Костю.
Дом семьи расположен в нескольких километрах от вражеских позиций, взрывы здесь не утихают ни на мгновение. Во время обстрелов ребенок прятался в шкафу.
К счастью, правоохранителям удалось уговорить маму ребенка эвакуироваться.
«Костик очень расстроился из-за того, что папа не едет с ним, а остается», - рассказали в полиции.
"А как я буду без папы спать?", - переживал малыш.
Вместе с мамой Костю вывезли города на бронированном авто.
Добавим, что оставаться в Авдовке очень опасно.
Также сообщалось, что оккупанты нанесли авиационный удар по Угледару. Двигалась часть многоэтажки.