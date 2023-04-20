Если до недавнего времени штурмов со стороны оккупантов было до 20 в сутки, то сейчас их уже больше, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил глава Авдеевской ВА Виталий Барабаш.
По его словам, почвы после обильных дождей подсохли и оккупанты этим пользуются.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку - после года неудачных фронтальных атак оккупанты стали штурмовать город с севера и юга. Тишины в течение светового дня в Авдеевке не бывает. Вокруг вместо жилых домов – руины и разрушенные жизни.
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«Вот это можете выложить, чтобы увидели внуки мои. Вот это зал. Тут все – и мебель, и телевизор, и ковры, и все на свете…А тут спальня была. Нету ничего», - рассказывает женщина, показывая то, что осталось от ее дома.
От гибели ее спасло лишь то, что она вышла за хлебом.
Ситуация в Авдеевке настолько опасная, что погибших в городе больше не хоронят. Кладбища под постоянными обстрелами.
Людей хоронят в селах соседней Очеретинской громады.
Если человека ранит на улице, то первую помощь ему предоставит тот, кто увидит первый — полиция, волонтеры, военные, спасатели. С нетяжелыми ранениями увозят в местную больницу.
Сложных раненых эвакуируют в ближайшие населенные пункты.
Несмотря на страх и обстрелы, в Авдеевке остаются гражданские.
«Я одного не могу понять, за что нас так мучают? Сил нет больше», - плачет одна из жительниц.
В беседе с волонтером она рассказала, что заболела, с температурой на велосипеде едет в больницу.
"Страшно. А что делать?".
Напомним, оккупанты нанесли авиационный удар по Угледару. Рухнула часть многоэтажки.