Казах Бахтияр Мамедов, более известен под псевдонимом Jah Khalib, находился в Киеве 24 февраля 2022 года. Русскоязычный рэпер видел, как россия запускала ракеты по украинской столице и сидел в бомбоубежище с беременной женой.

Он восхищался тогда стойкостью украинцев и силой духа, но уже в 2023 году музыкант начал оправдываться за свои слова и "переобулся". Такие сториз появились в его Инстаграмме.

Как только рэперу и его жене помогли с эвакуацией в Казахстан, он перестал рассказывать об ужасах войны, которую развязала россия. Более того, он стал игнорировать геноцид украинского народа и под своими постами удалял комментарии пользователей сети из Украины.

Совсем недавно в Госдуме рф потребовали запретить концерты Jah Khalib на россии из-за его якобы проукраинской позиции. Концерты должны были состояться в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году - но их прикрыли. Рэпер не стал долго ждать и написал "слезливые" оправдания, чтобы не потерять кровавые российские рубли.

"Почти вся моя команда – граждане россии и проживают в россии. Большинство моих слушателей живет в россии. Я всегда прилетаю в россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам россии", – говорится в посте Jah Khalib.

После этого заявления украинцы резко прокомментировали заявление музыканта. Пока артист не успел их подчистить. Так, пользователи сети писали:

"За деньги продается все и даже люди, да??? Считала вас адекватным. Мало просто в подвале посидел", "Деньги не пахнут, к сожалению. Не думайте, что украинцы вам это забудут и простят, ведь россияне научили нас быть злопамятными", "Вы выбрали славу и деньги, забыв о сострадании и человечности", "Большую часть фанатов из Украины вы уже потеряли, надеюсь, что друзей тоже. Теперь пойте тем, кто бомбил вас тоже. Иногда лучше молчать, чем писать такое".

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