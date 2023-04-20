Приметы 1-летнего Эльдара Панченко: на вид 2 года, рост 80 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Днепра.

Ребенок был одет в штаны с «динозаврами», серую кофту, черные ботинки.

У 5-летнего Петра Кузьменко рост 107 см, мальчик среднего телосложения. Также у него темные волосы, карие глаза.

Ребёнок был в серых брюках, темно-синей куртке, на ножках черная обувь.

«19 апреля около 19:30 двух малолетних братьев, которые были изъяты из семьи, мать забрала из больницы без разрешения врачей», - рассказали в полиции обстоятельства исчезновения детей.

В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения детей, срочно обратиться в полицию.

По данным местных пабликов, мать неоднократно заставляла детей попрошайничать. Таким образом, женщина зарабатывала деньги.

На опубликованных кадрах можно увидеть одного из мальчиков, попрошайничающего в центре Днепра. Ребёнок на видео ходит по дороге среди машин.

«Это может закончиться трагедией. На дороге мальчик почти не виден», - сообщали очевидцы.

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