Приметы 1-летнего Эльдара Панченко: на вид 2 года, рост 80 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Днепра.
Ребенок был одет в штаны с «динозаврами», серую кофту, черные ботинки.
У 5-летнего Петра Кузьменко рост 107 см, мальчик среднего телосложения. Также у него темные волосы, карие глаза.
Ребёнок был в серых брюках, темно-синей куртке, на ножках черная обувь.
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«19 апреля около 19:30 двух малолетних братьев, которые были изъяты из семьи, мать забрала из больницы без разрешения врачей», - рассказали в полиции обстоятельства исчезновения детей.
В настоящее время их местонахождение неизвестно.
Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения детей, срочно обратиться в полицию.
По данным местных пабликов, мать неоднократно заставляла детей попрошайничать. Таким образом, женщина зарабатывала деньги.
На опубликованных кадрах можно увидеть одного из мальчиков, попрошайничающего в центре Днепра. Ребёнок на видео ходит по дороге среди машин.
«Это может закончиться трагедией. На дороге мальчик почти не виден», - сообщали очевидцы.
Напомним, семейная пара в Киевской области оказалась чудовищами.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь известного предателя Украины спряталась среди переселенцев.
Также сообщалось, что подростки под Киевом чуть не убили 14-летнего мальчика.