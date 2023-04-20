Более того, спутник по-прежнему находится на орбите, пишет Politeka.net. Об этом сообщило американское космическое агентство в комментарии BBC.
Так, Роб Маргетта по управлению коммуникаций NASA утверждает, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда над Киевом наблюдали вспышку.
Тем временем Воздушные Силы ВСУ обратились к украинцам с важным сообщением:
«Просьба не использовать символику Воздушных Сил или неуместные шутки для хайпа, создание мемов с летающими тарелками и прочее. Мы продолжаем сражаться за наше небо и землю, и обязательно победим кафиров!», - говорится в сообщении.
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В свою очередь пользователи соцсетей делятся новыми кадрами таинственных вспышек.
Добавим, что вспышки также видели в 110 километрах от Киева в Черниговской области.
Об этом сообщили военнослужащие одного из подразделений. Загадочное явление они увидели в 21:57.
Напомним, ранее в NASA сообщили, что снятый с эксплуатации спутник RHESSI войдет в атмосферу в среду.
В КМВА после того, как были замечены таинственные вспышки, предположили, что это был именно спутник:
"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA.
Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала".
В свою очередь, ученые предполагают, что это был болид (метеор).
Подчеркнем, что этой ночью противник снова атаковал Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами.
Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" были уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131".
Напомним, Одесчину всколыхнули новые взрывы и удары.
Также сообщалось, что в Украину прибыло мощное оружие.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.