Спутник NASA, падение которого вроде бы видели над Киевом, не имеет отношения к таинственным вспышкам.

Более того, спутник по-прежнему находится на орбите, пишет Politeka.net. Об этом сообщило американское космическое агентство в комментарии BBC.

Так, Роб Маргетта по управлению коммуникаций NASA утверждает, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда над Киевом наблюдали вспышку.

Тем временем Воздушные Силы ВСУ обратились к украинцам с важным сообщением:

«Просьба не использовать символику Воздушных Сил или неуместные шутки для хайпа, создание мемов с летающими тарелками и прочее. Мы продолжаем сражаться за наше небо и землю, и обязательно победим кафиров!», - говорится в сообщении.

В свою очередь пользователи соцсетей делятся новыми кадрами таинственных вспышек.

Добавим, что вспышки также видели в 110 километрах от Киева в Черниговской области.

Об этом сообщили военнослужащие одного из подразделений. Загадочное явление они увидели в 21:57.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что снятый с эксплуатации спутник RHESSI войдет в атмосферу в среду.

В КМВА после того, как были замечены таинственные вспышки, предположили, что это был именно спутник:

"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена ​​воздушная тревога. ПВО не работала".

В свою очередь, ученые предполагают, что это был болид (метеор).

Подчеркнем, что этой ночью противник снова атаковал Украину ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" были уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131".

Напомним, Одесчину всколыхнули новые взрывы и удары.

Также сообщалось, что в Украину прибыло мощное оружие.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.