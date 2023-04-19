Трагедия произошла днем, 19 апреля.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Виннийкой области, сообщение в оперативно-спасательную службу поступило в 15:09.
"Позвонил по телефону взволнованный мужчина, сообщив о том, что двое детей, в возрасте 2-х и 3-х лет, закрылись в квартире изнутри. На момент прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна помещения. Ее уже за считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении спасателей.
Второй ребенок, к счастью, цел и невредим, спасатели передали его родителям.
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Малышка находилась в одной из комнат квартиры - спасателям пришлось экстренно ее открывать.
Правоохранителями выясняют причины, которые привели к трагедии.
"Боже боже (( надеюсь что выживет потому что упала на клумбу, так понимаю, не на асфальт",
"Хоть бы ребенок остался жив. в 3-летнем возрасте они уже умеют открывать самостоятельно. Дай Бог, чтобы выжил ребенок", - пишут украинцы в комментариях.
Добавим, что в Хмельницкой области произошла еще одна «медицинская» трагедия.
Также напомним о трагедии в Киевской области - погиб 6-летний мальчик.
Кроме того, сообщалось, что Десна вышла из берегов – дороги превращаются в реки.