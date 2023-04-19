Вопиющий инцидент произошел в одной из воинских частей на Волыни. Так, в городе Владимир 23-летний офицер побил ногами 41-летнего подчиненного из 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Об этом рассказала сестра потерпевшего Анатолия Грищука Наталья в Facebook.

Женщина поделилась, что старший лейтенант Василий Арийчук избил своего подчиненного за то, что тот вошел мыться не в ту кабинку. Он не смог защититься от ударов, ведь после тяжелого ранения еще не до конца восстановился. Офицер сбил Анатолия с ног и начал избивать ногами по голове. После чего развернулся и вышел, оставив потерпевшего исткать кровью.

Анатолия нашли на том же месте, где его оставил нападавший. 41-летний мужчина лежал в луже крови, у него была гематома на голове, а от полученных травм вдруг отказали ноги.

Наталья рассказала, что ее брат сейчас борется за жизнь в больнице. А офицера, который побил его, уже отпустили на свободу.

"Эта мразь еще гуляет на свободе (через два дня его отпустили, потому что имеет хороших покровителей). Вины не признает, но денежную компенсацию предлагает. Мне настолько обидно, что такие крутелики и дальше будут себя чувствовать безнаказанно", – добавила женщина.

В сюжете ТРК "Аверс" уточнили, что после нападения Арийчук еще заставил Анатолия убирать в душевой, после чего раненый военнослужащий уже не смог подняться на ноги.

Сейчас начато уголовное производство и устанавливается круг причастных лиц и проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что командир взвода побил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Как Politeka писала, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Также Politeka сообщала, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.