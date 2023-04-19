Экс-чиновницу Минобороны будут судить за махинации с жильем на Киевщине для военнослужащих. Более того, в ходе следствия было установлено, что у нее был сообщник – директор компании-застройщицы. Об этом сообщили в пресс-службе Антикорупционного Бюро Украины.
Чиновница и директор компании застройщиков растратили более 18,66 миллионов гривен. Вместе они якобы подготовили 96 квартир в доме Киево-Святошинского района. Туда будто планировали вселить военнослужащих и их семей.
На самом же деле дом не был достроен, а помешения с квартирами непригодны для жизни. Они не имели внутренней отделки и всех подведенных коммуникаций.
Вместе парочка подделала необходимые для перечисления средств документы путем внесения недостоверных сведений о состоянии готовности жилья.
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Директор компании-застройщицы подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления.
В комментариях украинцы подняли шумиху. Многие возмущались поступку чиновницы и ее сообщника. Другие не верили, что их удасться посадить:
"К сожалению, никто не будет сидеть, откупятся", "Когда они уже нажрутся", "Неудивительно! Махинация и коррупция в Украине не первый год! И конца, края не видно! Ибо никто по настоящему не был и не наказан! Грустно и ужасно!".
Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.
Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд.