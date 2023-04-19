В суд наконец-то направлен обвинительный акт в отношении жителей Киевской области - матери и ее сожителя.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, 29-летняя жительница Броварщины совместно с гражданским мужчиной в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали насилие над детьми.

"Женщина, ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством", - рассказал Небитов.

Следствием установлено, 36 эпизодов насилия, которые мать совершала над тремя собственными детьми, из них 18 - особо тяжких.

Также правоохранитель сообщил, что в настоящее время, жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.

Дети были изъяты из семьи летом 2022 года. Сейчас они находятся на попечении в другой семье.

«Еще и морды их прячете....»,

«Как так можно, почему нельзя чтобы они хоть половину того пережили, что их дети (изверги, я надеюсь что хоть по морде оба изверга получили!..» , - комментируют кадры с парой, которые оказались монстрами, пользователи соцсетей.

Напомним, дочь известного предателя Украины спряит среди переселенцев.

Также сообщалось, что подростки под Киевом чуть не убили 14-летнего мальчика.

Кроме того, Politeka.net писала о мужчине, который убил свою семью, а затем уехал на такси.