Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, 29-летняя жительница Броварщины совместно с гражданским мужчиной в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали насилие над детьми.
"Женщина, ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством", - рассказал Небитов.
Следствием установлено, 36 эпизодов насилия, которые мать совершала над тремя собственными детьми, из них 18 - особо тяжких.
Также правоохранитель сообщил, что в настоящее время, жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.
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Дети были изъяты из семьи летом 2022 года. Сейчас они находятся на попечении в другой семье.
«Еще и морды их прячете....»,
«Как так можно, почему нельзя чтобы они хоть половину того пережили, что их дети (изверги, я надеюсь что хоть по морде оба изверга получили!..» , - комментируют кадры с парой, которые оказались монстрами, пользователи соцсетей.
Напомним, дочь известного предателя Украины спряит среди переселенцев.
Также сообщалось, что подростки под Киевом чуть не убили 14-летнего мальчика.
Кроме того, Politeka.net писала о мужчине, который убил свою семью, а затем уехал на такси.