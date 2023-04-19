В Украине проводится конкурс пианистов имени Владимира Горовица. Среди участников оказался российский музыкант. Он проходил службу в армии страны-агрессора в 2014-2015 годах, то есть уже во время российско-украинской войны.
Украинские музыковеды Стас Невмержицкий и Максим Майборода в Facebook обратили внимание на эту скандальную ситуацию.
Минкульт утверждал, что из-за полномасштабной военной агрессии рф проведение конкурса перенесли из Украины в Швейцарию. Это сделано в целях безопасности для всех участников мероприятия. В то же время оказалось, что прием россиян на участие в конкурсе организаторов не смутило.
Среди девяти участников третьего тура значится пианист из российской федерации Станислав Корчагин. В полуфинале 21 апреля в Женеве он исполнит произведения Рахманинова и Чайковского. В то же время представители конкурса никак не комментируют участие россиянина.
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В интернете полно фотографий со службы Корчагина в ВС РФ, его интервью с рассказами об армейских буднях и восхвалении путина. На снимках он часто позирует с "георгиевской лентой".
Пользователи сети возмущены увиденным и требуют от организаторо в снять россиянина с конкурса:
"Деньги не пахнут. Боже, какой яростный стыд", "Откровенный путинист в финале украинского конкурса – теперь я видел все", "Это днище. Перенесли ли конкурс в Женеву, чтобы россиян допускать?", "И это, по-видимому, частично на спонсорские средства от украинских налогоплательщиков".
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