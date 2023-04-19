В украинском конкурсе пианистов участвует россиянин, служивший в армии во время войны и хваливший путина.

В Украине проводится конкурс пианистов имени Владимира Горовица. Среди участников оказался российский музыкант. Он проходил службу в армии страны-агрессора в 2014-2015 годах, то есть уже во время российско-украинской войны.

Украинские музыковеды Стас Невмержицкий и Максим Майборода в Facebook обратили внимание на эту скандальную ситуацию.

Минкульт утверждал, что из-за полномасштабной военной агрессии рф проведение конкурса перенесли из Украины в Швейцарию. Это сделано в целях безопасности для всех участников мероприятия. В то же время оказалось, что прием россиян на участие в конкурсе организаторов не смутило.

Среди девяти участников третьего тура значится пианист из российской федерации Станислав Корчагин. В полуфинале 21 апреля в Женеве он исполнит произведения Рахманинова и Чайковского. В то же время представители конкурса никак не комментируют участие россиянина.

В интернете полно фотографий со службы Корчагина в ВС РФ, его интервью с рассказами об армейских буднях и восхвалении путина. На снимках он часто позирует с "георгиевской лентой".

Пользователи сети возмущены увиденным и требуют от организаторо в снять россиянина с конкурса:

"Деньги не пахнут. Боже, какой яростный стыд", "Откровенный путинист в ​​финале украинского конкурса – теперь я видел все", "Это днище. Перенесли ли конкурс в Женеву, чтобы россиян допускать?", "И это, по-видимому, частично на спонсорские средства от украинских налогоплательщиков".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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