Видео, на котором офицер бьет военнослужащего, появилось в одном из украинских телеграмм-каналов.

Работники ДБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части.

Следователи уже установили, что офицер издевался и над другими военнослужащими этой части, сейчас работники ДБР опрашивают свидетелей и потерпевшего.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Офицеру готовится сообщение о подозрении по этой статье.

Сообщается, что процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее начальник группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины капитан Алина Новикова заявила, что офицера воинской части устранили службы.

Напомним, что командир избил солдата-срочника: в Нацгвардии отреагировали на вопиющий инцидент.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.