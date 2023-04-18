Работники ДБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части.
Следователи уже установили, что офицер издевался и над другими военнослужащими этой части, сейчас работники ДБР опрашивают свидетелей и потерпевшего.
Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Офицеру готовится сообщение о подозрении по этой статье.
Сообщается, что процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
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Ранее начальник группы информации и коммуникации Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины капитан Алина Новикова заявила, что офицера воинской части устранили службы.
Напомним, что командир избил солдата-срочника: в Нацгвардии отреагировали на вопиющий инцидент.
Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.
Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.