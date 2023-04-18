В Ровенской области автомобиль съехал в водоем.

О трагедии сообщил случайный свидетель, шедший мимо.

48-летний житель села Белое бывшего Владимирецкого района в Ровенской области рассказал полиции, что автомобиль BMW X5 утонул.

Правоохранители на месте происшествия выяснили, что четверо молодых парней отдыхали у озера и употребляли алкоголь в автомобиле.

Приблизительно в семь часов вечера 22-летний житель села Млынок - водитель BMW X5, неизвестно почему - начал уезжать.

В результате чего внедорожник съехал в водоем и утонул. Двум пассажирам, находившимся на заднем сидении, удалось выбраться, к сожалению, водитель и 21-летний парень погибли.

Водолазы достали затонувший автомобиль и погибших молодых людей из водоема. Глубина озера составляет около 10 метров.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего гибель людей, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства трагического события в Ровенской области.

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