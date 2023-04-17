На железной дороге в Киевской области произошло одновременно два ЧП.

Как сообщили 17 апреля в полиции области, два человека одновременно попали под поезда в Буче. Трагедия произошла в районе 33 километра железной дороги.

По предварительным данным, пассажирский поезд сбил женщину, а двигавшийся во встречном направлении электропоезд сбил 41-летнего мужчину. Пострадавшую женщину медики доставили в отделение политравмы Киевской областной больницы. Мужчина от телесных повреждений погиб на месте.

Как выяснили правоохранители, оба человека находились между путями. Пешеходные переходы на том участке железной дороги отсутствуют.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 УКУ).

Полиция Киевщины напомнила, что железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности, и призвала быть осторожными на железнодорожных путях, особенно в темное время суток.

В ночь на 17 апреля в украинской столице произошел страшный пожар. Пламя вспыхнуло на ул. Каховской, 64 в Днепровском районе Киева. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в отдельно стоящем сооружении размером 2х4 м. Пожар удалось быстро ликвидировать, но, к сожалению, во время тушения были обнаружены тела двух человек.

Напомним также, что минувшей ночью в россии после взрывов вспыхнул мощный пожар.

Также напомним, что в канун Пасхи сгорела церковь.

Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.