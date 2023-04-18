Не проходит и недели, чтобы в Одессе не выспыхнул скандал с любителями "русского мира" или языка страны агрессора. Недавно в сеть выложили видео с местным таксистом, который перед пассажирами хвалил российскую армию и оправдывал их зверства в Украине. Более того, он признался, что ему нравится президент рф владимир путина.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул в своем Telegram и опубликовал видео.

Так, любитель "русского мира" во время поездки начал разговаривать со своими пассажирами. В начале тот принялся доказывать, что россия якобы не проиграла ни одной войны. Ко всему прочему, мужчина заверял, что Украине "правильно и выгодно" быть в союзе с россиейской федерацией, а не с Европой.

"Нам для Украины, для нашей экономики и жизни, нам лучше быть с рф, чем с Европой. Мы в Европе — третий сорт не брак. Мы такие же как россияне, по ментальности, по всему. Одинаковые мы... Для меня путин, один из самых великих политиков современности… Говорить, что путин больной, как он может быть больной, если его 80% населения поддерживает и за него готово все отдать", — заявил водитель.

После этого он принялся утверждать, что российские оккупанты не совершают военные преступления, а факты об их многочисленных зверствах — фейк.

Таксист также заявил, что не считает преступлением изнасилование российскими солдатами украинских женщин и детей, называя это "издержками войны".

Через несколько часов после публикации видео с коллаборантом, его остановила полиция и доставила в Службу безопасности Украины. Сейчас он находится под стражей и ждет суда по ст. 436-2, "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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