42-летняя женщина находилась в частном медицинском заведении на лечении.

На днях в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных медицинских учреждений Винницкого района умерла проходившая там лечение женщина, пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Винницкой области.

По результатам проведения судебно медицинской экспертизы причиной смерти 42-летней женщины стала механическая асфиксия.

То есть женщину задушили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к преступлению.

Им оказался 47-летний мужчина, работавший в этом медицинском учреждении и ухаживавший именно за этой женщиной.

"Как выяснилось, во время лечения между умершей и злоумышленником возникало много конфликтов", - рассказали в полиции.

Мужчина был задержан прямо на месте работы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Напомним, в Киевской области подростки чуть не убили ребенка и снимали издевательство на телефон.

Также сообщалось, что на теле стареющего Путина заметили странный "шрам".

Кроме того, Politeka.net писала о стрельбе на дне рождения - много погибших и раненых.