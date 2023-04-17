На днях в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных медицинских учреждений Винницкого района умерла проходившая там лечение женщина, пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Винницкой области.
По результатам проведения судебно медицинской экспертизы причиной смерти 42-летней женщины стала механическая асфиксия.
То есть женщину задушили.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к преступлению.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Популярный продукт из мяса бьет ценовые рекорды: уже больше 290 грн за кг
Россияне планируют бегство с двух направлений, что известно: "Пытаются удержаться, но..."
Несчастье произошло с героем-братом Егора Крутоголова из "Дизель шоу": "Обломок от снаряда прошел насквозь"
Мобилизация в Украине: украинка защитила мужчину от военкомов, видео
Им оказался 47-летний мужчина, работавший в этом медицинском учреждении и ухаживавший именно за этой женщиной.
"Как выяснилось, во время лечения между умершей и злоумышленником возникало много конфликтов", - рассказали в полиции.
Мужчина был задержан прямо на месте работы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
Напомним, в Киевской области подростки чуть не убили ребенка и снимали издевательство на телефон.
Также сообщалось, что на теле стареющего Путина заметили странный "шрам".
Кроме того, Politeka.net писала о стрельбе на дне рождения - много погибших и раненых.