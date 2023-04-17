Жахливий випадок стався на Київщині за участі неповнолітніх.

Наразі відомо, що в Білогородці Київської області поліцейський офіцер громади виявив скривавленого 14-річного хлопчика.

«У хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока!», - розповіли правоохоронці.

Кривдників вдалося швидко встановити – ними виявилось двоє 17-річних жителів села Музичі.

Неповнолітні не просто жорстоко побили дтину до встрати свідомості, а ще й зняли знущання на відео, яке згодом поширили в мережі.

Нині обом підліткам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Їм загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

«Шановні батьки та освітяни, закликаю вас дуже уважно ставитися до фактів булінгу та насильства серед дітей! Пам’ятайте, що під час воєнного стану, діти є найвразливішою категорією!», - закликав керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, в Києві минулої ночі сталася загадкова трагедія - під час гасіння пожежі було виявлено два тіла.

Також повідомлялось про масову стрілянину на дні народження - багато загиблих.

Крім того, повідомлялось, що росіяни скинули авіабомбу на школу.