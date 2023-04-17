Россия больше месяца не наносит массовых ракетных ударов, но расслабляться рано.

Россияне с помощью ракет пытались погрузить Украину в темноту и холод на протяжении осенне-зимнего периода 2022 года. У них ничего не вышло. Уже больше месяца не было массированных ударов по энергосистеме Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Радио НВ" предупредил, когда начнут новые массированные удары.

По его словам, россияне накапливают ракетный потенциал, который еще могут накопить. К сожалению, еще не все разрушено в Военно-промышленном комплексе рф. Потому стоит ожидать новых массированных ударов.

"Не все разрушено ВПК рф. У них еще есть возможность создавать ракеты на уровне 40-50 ракет. Эо по крайней мере то, что подтвердила наша разведка. Кроме того, на брифинге говорили, что россия планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50. И все это означает, что осенью начнется усиление ракетного террора и новые массированные удары", - подчеркнул Александр Мусиенко.

При этом эксперт предупредил, что россияне меняют тактику обстрелов и могут изменить цели нанесения ударов. Александр Мусиенко добавил, что Украина тем временем наращивает средства противовоздушной обороны. То есть, в этой гонке пока не видно, что россия может изготовить что-то такое, что способно существенно навредить Украине.

Напомним, что Лукашенко очень сильно прокололся: как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко устами путина молит о перемирии.