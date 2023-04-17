Военный эксперт Константин Машовец рассказал, как долго будут идти бои за Бахмут и Авдеевку.

Константин Машовец поделился своими мыслями вокруг боев Бахмута и Авдеевки. Свою экспертную оценку специалист опубликовал в своем телеграмм-канале.

"Очевидно, что противник "держится, пока наступает...". Это как с белкой в колесе... Как только она перестанет бежать, колесо остановится и она выпадет. Так и здесь, пока противник атакует своими многочисленными "чмобиками" с калашматами и кроет артой, он держится и даже где-то продвигается, даже пусть не намного и очень медленно", - заявил специалист.

При этом Машовец отмечает, что такая тактика позволяет врагу удерживать общую ситуацию для себя в более или менее приемлемом положении. Но как только у оккупантов на каком-то направлении появятся признаки истощения, ситуация станет для них критической.

Поэтому специалист отметил, что российское командование не глупое. У них просто нет другого выхода кроме как продолжать начатое.

"Единственное преимущество России над нами, это - значительно больший мобилизационный ресурс. Вот военно-политическое руководство России и пытается реализовать это свое преимущество, стремясь добиться максимально возможного результата с его помощью, пока это возможно", - подытожил специалист.

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