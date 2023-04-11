Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец ответил, какова вероятность обрушения защиты врага в случае стремительного массированного прорыва его обороны, как в харьковской операции.

"Если будет так, как в "Харьковской операции", то эта вероятность (а я бы употребил термин "вероятность")... достаточно высока. Но не факт, что в реальности будет именно так, как у "харьковской операции"...

- реальный уровень эффективности обустройства противником тех или иных позиций для ведения оборонных действий на разных направлениях и участках фронта достоверно возможно выяснить исключительно практическим путем – попытаться наступать на них. Во всех остальных случаях (разведка, наблюдение и т.д.) дают лишь опосредованные данные на этот счет... Надеюсь, вы слышали о таком термине "разведка боем"...", — пишет эксперт.

По его мнению, система обороны противника в настоящее время обустроена неравномерно: на одних направлениях она существенно усилена, на других - отвечает лишь минимальным потребностям.

"Существует также множество участков и направлений, где эта система обороны находится, так сказать, в промежуточном положении между этими предельными "полюсами"... Здесь главное - четко определиться, где и в каком именно положении... находится эта оборона противника", — добавил Константин Машовец.

Военный обозреватель также объяснил, что разговоры о контрнаступлении от официальных лиц — это элементы так называемой "оперативной игры", где плотно перемешаны достоверная информация и дезинформация. Причем это делают обе стороны.

Напомним, назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты применяют коварную тактику.