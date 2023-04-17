Российский журналист Глеб Пьяных поделился своими соображениями о президенте россии. Эксперт рассказал это в интервью, которое дал "Фабрике новостей".
"Его ликвидирует одиночка, один из его охранников достанет пистолет и стрельнет путину в лобешник. Вот в это верю. Только одиночка. Никакой заговор, никакой генерал Герасимов, никто... Как только двое или трое попытаются между собой сговориться и кто нибудь из трех сдаст и получит от путина звание героя россии и кучу денег и всего на свете. Они друг другу не доверяют и убить путина может только одиночка", - рассказал Пьяных в интервью.
Журналист добавил, это будет тот охранник, которому станет жалко и украинский народ, и российский. Ему в конечном итоге дойдет, когда он посмотрит на платформе Ютуб ролик или в телеграмме, где увидит снова прилет ракет, как снова погибнут украинские дети.
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"Вот этот вот ФСОшник, которого никто не подозревал в нелояльности, который был прямо истинный ариец-партиец и все было нормально. Но вдруг вот у него включилось и он на дежурной смене взял пистолет и бахнул в лобешник путину. Да, его тут же застрелят в ту же секунду. Но все, война закончена", - подытожил журналист.
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