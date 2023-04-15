Сообщается, что в нескольких районах столицы Судана города Хартум 15 апреля слышна стрельба.
Также на улицах развернута военная техника и орудия артиллерии, звуки стрельбы слышны вблизи штаб-квартир армии государства и другой силовой структуры – Сил быстрого реагирования (SRF).
Аэропорт Судана перестал принимать и отпускать самолеты.
Кроме того, появилась информация о том, что неизвестные захватили заложников, среди которых даже украинские самолеты с экипажами.
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Как сообщила у себя в Instagram стюардесса украинской авиакомпании "SkyUp" Алина Посохова – ее екипаж взяли в заложники.
"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", – сообщила девушка в старости.
По ее словам, заложники находятся "в шоке и отчаянии".
Она отметила, что рассказать больше подробностей пока не может, чтобы не навредить.
Пока официальных подробностей относительно данной информации нет.
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