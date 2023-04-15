В Судане произошло столкновение между армией и спецназом.

Сообщается, что в нескольких районах столицы Судана города Хартум 15 апреля слышна стрельба.

Также на улицах развернута военная техника и орудия артиллерии, звуки стрельбы слышны вблизи штаб-квартир армии государства и другой силовой структуры – Сил быстрого реагирования (SRF).

Аэропорт Судана перестал принимать и отпускать самолеты.

Кроме того, появилась информация о том, что неизвестные захватили заложников, среди которых даже украинские самолеты с экипажами.

Как сообщила у себя в Instagram стюардесса украинской авиакомпании "SkyUp" Алина Посохова – ее екипаж взяли в заложники.

"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", – сообщила девушка в старости.

По ее словам, заложники находятся "в шоке и отчаянии".

Она отметила, что рассказать больше подробностей пока не может, чтобы не навредить.

Пока официальных подробностей относительно данной информации нет.

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