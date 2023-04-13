Оккупанты среди бела дня сбросили авиабомбу на школу и устроили артиллерийский удар по парку.

Не проходит и дня, чтобы российские террористы не обстреливали украинскую территорию. В этот раз, артиллерия рф ударила по Днепровскому району Херсона. В результате есть погибшие и пострадавшие. Более того, россияне нанесли авиаудар по одной из школ Херсонской области. Об этом сообщили в Херсонской ОВА и в эфире телемарафона.

В частности, под артиллерийский удар попал парк Херсона. Из-за российских обстрелов травмы несовместимые с жизнью получил местный житель. Ему было 45 лет.

Кроме этого, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. К сожалению, из-за вражеской атаки 62-летний находившийся в образовательном заведении завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.

Вражеским огнем повреждены дома мирных жителей. Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для надлежащей фиксации последствий вооруженной агрессии рф.

Там также предупредили, что на период Пасхальных праздников запрещено на Херсонщине проводить богослужения в церквях в период комендантского часа, который длится с 20.00 до 06.00.

Также запрещено посещать кладбища и места захоронений из-за минной опасности и высокого риска ударов.

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

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