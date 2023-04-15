В Киеве бросились на поиски няни, которая вместе с полуторагодовалым малышом пошла на прогулку и исчезла.

Киевскую полицию подняли по тревоге - няня перестала выходить на связь с родителями ребенка.

Как рассказали в полиции, 14 апреля к ним обратился мужчина и рассказал, что сиделка (няня), во время прогулки с его 1,5-летним ребенком, исчезла.

Заявитель вместе с соседями попытались самостоятельно разыскать их, но безрезультатно.

Инспекторы оперативно прибыли на место и совместно с коллегами Деснянского управления полиции и кинологами начали обследовать прилегающую территорию, дворы и лес.

Экипаж патрульных быстро разыскал няню с ребенком. Женщина была уставшей и у нее разрядился телефон.

Патрульные доставили домой, где их ждали взволнованные родители и инспекторы ювенальной превенции.

"Спасибо коллегам за оперативность и профессионализм и напоминаем: если случилась беда - не медлите, сразу звоните по телефону на линию 102. Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь! ", - говорят в полиции.

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