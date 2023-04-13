Как сообщает полиция Херсонской области, правоохранители вместе со службой по делам детей изъяли из семьи четырех сестричек из-за недосмотра родителей.

В полицию поступил звонок от местной жительницы, которую 7-летняя крестница была у нее в гостях. Когда девочка пошла домой - женщина позвонила ее матери через несколько часов и сообщила, что дочь не вернулась домой. Крестная обратилась в полицию.

Через 30 минут полицейские обнаружили девочку на улице, к счастью, с ней все хорошо.

Выяснилось, что эта семья находится на контроле ювенальной превенции и социальных служб.

А несколько дней назад на женщину уже составляли протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию четырех детей - горе-мать ночью оставила их самих в квартире, а сама ушла.

Женщине тогда дали шанс исправить ситуацию и провели с ней разъяснительную беседу, предоставили профилактические консультации и делали все, чтобы сохранить семью.

Однако работа правоохранителей не возымела действия на женщину. Соседи семьи рассказали, что мать не следит за детьми и часто оставляет их самих, а отец совсем не участвует в воспитании детей.

Ювенальные полицейские и служба по делам детей во время очередной проверки приняли решение временно изъять детей и поместить их в безопасное место.

Напомним, привела мама и сказала ждать: маленькую Сашу оставили без присмотра в известном ТЦ.

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