В полиции сообщили об ужасных атаках российских оккупантов в Донецкой области.

За сутки полиция зафиксировала 17 вражеских атак в 9 населенных пунктах, среди погибших и раненых есть дети.



Как сообщает Национальная полиция Украины, армия России обстреляла города Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, Славянск, Краматорск, поселок городского типа Очеретино, села Времовка, Карловка, Мирное.

"Убиты и травмированы люди, более 80 разрушений - результат военной агрессии россии в Донецкой области", - говорится в сообщении полиции.

Враг ударил из Зенитно-ракетного комплекса «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», артиллерии, минометов.

Уничтожены и повреждены 85 гражданских объектов, среди них 59 жилых домов, школы, больницы, районный совет, магазин, хозяйственный центр, база отдыха, клуб, гаражи, автомобили.

Семь ракет С-300 оккупанты направили по Славянску и одну по селу Мирное. Враг попал в 34 многоквартирных дома, 20 частных домов, объекты социальной инфраструктуры и автотранспорт.

Погибли 9 человек, среди них двухлетний ребенок. 21 человек получили травмы разной степени тяжести, среди них 14-летний ребенок.

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

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