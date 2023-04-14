Российские оккупанты обстреляли Славянск, в городе прозвучало не менее 7 взрывов в районе Общеобразовательной школы №8.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Сообщается, что вражеская армия попала в три пятиэтажных дома - известно, что один дом частично разрушен, в двух других произошло возгорание квартир.

Кроме того, появилась информация о том, что также повреждены дома вокруг.

Пока известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, под завалами одной из многоэтажек находятся люди, в том числе ребенок.

"Один человек погиб по меньшей мере пятеро получили ранения при ударе российских оккупационных войск по Славянску. Это - оперативная информация на этот час. Россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города, разрушили многоэтажки, повредили школу", - написал Кириленко в Фейсбук.

Продолжается спасательная операция. Также пострадало здание школы.

Кириленко добавил, что одновременно были нанесены удары по Краматорску и Константиновке. Там, по его сведениям, обошлось без жертв.

Напомним, в Киевской области произошла трагедия - молодой человек погиб, просто включив свет.

Также сообщалось, что выжить в Авдеевке стало еще труднее.

Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу, есть жертвы.