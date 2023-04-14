Российские оккупанты обстреляли Славянск, в городе прозвучало не менее 7 взрывов в районе Общеобразовательной школы №8.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Сообщается, что вражеская армия попала в три пятиэтажных дома - известно, что один дом частично разрушен, в двух других произошло возгорание квартир.
Кроме того, появилась информация о том, что также повреждены дома вокруг.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Эвакуация с Крещатика, стихийное бедствие быстро распространяется: "По решению власти…"
Стихийное бедствие набирает обороты, под угрозой целые районы: "Подготовьте ценные вещи и документы"
Популярный овощ рекордно упал в цене: стоимость снизилась до 4 гривен за килограмм
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Пока известно об одном погибшем и 6 пострадавших.
Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, под завалами одной из многоэтажек находятся люди, в том числе ребенок.
Продолжается спасательная операция. Также пострадало здание школы.
Кириленко добавил, что одновременно были нанесены удары по Краматорску и Константиновке. Там, по его сведениям, обошлось без жертв.
Напомним, в Киевской области произошла трагедия - молодой человек погиб, просто включив свет.
Также сообщалось, что выжить в Авдеевке стало еще труднее.
Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу, есть жертвы.