Мобилизованный уроженец Ровенской области Евгений Гричина был призван по мобилизации с 26 февраля 2022 года.
Об этом сообщает Заречненская поселковая территориальная община на Ровенщине.
«Заречненская община снова в скорби… Гричина Евгений Васильевич, 04.02.1968 года рождения. Уроженец Заречного. Без сомнения пошел защищать родную землю. Солдат Евгений Гричина проходил службу в должности стрелка-помощника гранатометчика в воинской части. Искренние соболезнования родной сестре, всем близким и родным", - говорится в сообщении территориального общества.
Также сообщается, что мужчина был призван по мобилизации с 26 февраля прошлого года.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Эвакуация с Крещатика, стихийное бедствие быстро распространяется: "По решению власти…"
Остапчук раскрыл неловкие подробности жизни с девушкой на 16 лет моложе: "А потом я понял..."
Ужас под Киевом: парень погиб, просто включив свет
"Люди, опомнитесь!": церковь подожгли в ночь на страстную пятницу, кадры с места
Умер мужчина 8 апреля 2023 в военной части города Яворов Львовской области, там где и проходил службу.
В то же время сообщается, что в воинской части причину смерти не указывают.
"Вечная память герою! Земля пухом. Соболезнование родным",
"Вечная память! Царство небесное!"
"Вечная память Герою. Соболезнования родным", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.
Напомним о мобилизации в Украине: мужчины, отказавшегося от повестки, оправдал суд.
Также сообщалось о мобилизации и вручении повесток на улицах: в ТЦК разъяснили ситуацию.
Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный отметил второклассницу из Ивано-Франковска, фото.