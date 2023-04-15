Мобилизованный уроженец Ровенской области Евгений Гричина был призван по мобилизации с 26 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Заречненская поселковая территориальная община на Ровенщине.

«Заречненская община снова в скорби… Гричина Евгений Васильевич, 04.02.1968 года рождения. Уроженец Заречного. Без сомнения пошел защищать родную землю. Солдат Евгений Гричина проходил службу в должности стрелка-помощника гранатометчика в воинской части. Искренние соболезнования родной сестре, всем близким и родным", - говорится в сообщении территориального общества.

Также сообщается, что мужчина был призван по мобилизации с 26 февраля прошлого года.

Умер мужчина 8 апреля 2023 в военной части города Яворов Львовской области, там где и проходил службу.

В то же время сообщается, что в воинской части причину смерти не указывают.

"Вечная память герою! Земля пухом. Соболезнование родным",

"Вечная память! Царство небесное!"

"Вечная память Герою. Соболезнования родным", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.

Напомним о мобилизации в Украине: мужчины, отказавшегося от повестки, оправдал суд.

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