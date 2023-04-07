Украинцев поразило решение суда. В частности, в Кропивницком украинец отказался от мобилизации, ведь потерял на войне очень много друзей. Суд зачитал свой приговор, который попытается обжаловать прокуратура. Детальнее об этом рассказали журналисты "Суспільного". В комментариях пользователи сети высказывали свое возмущение.
Прокуратура рассказала, что 33-летнего Андрея сочли годным к военной службе. В армию тот идти отказался. На суде он признал свою вину и рассказал, что отказался идти на слубу из-за того, что боится погибнуть.
"У меня очень много знакомых и друзей, которых уже нет, ранены и остались инвалидами", — заявил украинец на суде.
Кировский районный суд Кропивницкого признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный. Однако прокуратура сообщила, что обжалует этот приговор и требует более жесткого. Прокуратура считает, что такой приговор стимулирует других мужчин отказаться от мобилизации, а там уже пережить условный срок не составит им труда.
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В комментариях пользователи сети поддержали украинца и отметили, что прокурорам пора тоже повоевать на фронте:
"А прокурор почему не на войне. Не уклоняется ли он. Украину надо защищать всем", "Ужас. Уже наказывают за то, что ты хочешь жить", "Гонят на фронт простых и судят простых, а где депутаты, где менты, где судебные сынки?", "Прокурор не несет риска умереть или стать калекой, но искренне требует такого участия максимального количества украинцев".
Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.
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