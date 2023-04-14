СБУ задержала мошенников в Киеве и Виннице, которые выманивали деньги из воинов и их родственников.

Мошенники с начала вторжения россии в Украину придумали новую схему обмана. В частности, они начали выманивать деньги из военнослужащих Вооруженных Сил Украины и их семей. Две таких группы были ликвидированы СБУ. Служба безопасности сообщила об этом в Телеграм, а также опубликовала фото.

Так, в Виннице задержан руководитель одной из местных коллекторских компаний. Он требовал от демобилизованного раненого военнослужащего ВСУ уплатить 1 млн грн якобы просроченного долга его матери.

В случае неуплаты угрожал физической расправой. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при получении им первой части денег в размере 200 тыс. грн. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Кроме того, в Киевской области задержан житель Бориспольского района, который выдуривал деньги у родственников пропавшего без вести украинского защитника. Жертвой мошенника стал брат его односельчанина, младшего сержанта механизированного взвода ВСУ.

Этот военный не выходил на связь после вражеского артобстрела украинских позиций под Бахмутом. По данным следствия, злоумышленник сообщил родственнику военного, что пропавший якобы находится в госпитале на территории Беларуси и нуждается в сложной операции.

Для спасения защитника делец предложил перевести 2 тыс. дол. на собственные банковские карты. Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника, поэтапно задокументировали три факта получения денег и задержали его.

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