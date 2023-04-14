Сборным Украины официально запретили соревноваться на турнирах, где будут участвовать спортсмены из стран-агрессоров.

Приказ Министерства молодежи и спорта опубликован на официальном сайте ведомства.

Министерство молодежи и спорта Украины запретило национальным сборным нашей страны участвовать в международных соревнованиях с участием спортсменов из РФ и Беларуси.

Если факты нарушения приказа будет выявлено - начнут рассматривать вопрос о лишении спортивной федерации статуса национальной.

"Ганьба! Україна має перемагати на всіх фронтах. Наші спортсмени сильні. Вони повинні прославляти свою державу і нагадувати світу про війну, яку принесла ра*ка. Таке враження, що це робиться проти України і українців",

"Мені здається , потрібно навпаки там бути і всіма методами кричати про війну, доносити всю правду навіть в особистому спілкуванні на змаганнях. Ра**стам байдуже чи будемо ми там чи ні, якщо ні, то мабуть будуть радіти((",

"Какой бред. Люди всю жизнь прикладывают столько усилий и стараний ради участия в Олимпийских играх. Да сейчас нет условий для тренировок, но лишать даже права участия это несправедливо. Украинцы имеют право себя проявить и победить , не лишайте своих же людей такой возможности пусть и в такое сложное время. Поддерживаю украинских спортсменов ! Нам есть кем гордиться !", - пишут украинцы в комментариях.

Также сообщалось о смерти известного одесского актера и ведущего.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.