Приказ Министерства молодежи и спорта опубликован на официальном сайте ведомства.
Министерство молодежи и спорта Украины запретило национальным сборным нашей страны участвовать в международных соревнованиях с участием спортсменов из РФ и Беларуси.
Если факты нарушения приказа будет выявлено - начнут рассматривать вопрос о лишении спортивной федерации статуса национальной.
"Ганьба! Україна має перемагати на всіх фронтах. Наші спортсмени сильні. Вони повинні прославляти свою державу і нагадувати світу про війну, яку принесла ра*ка. Таке враження, що це робиться проти України і українців",
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"Мені здається , потрібно навпаки там бути і всіма методами кричати про війну, доносити всю правду навіть в особистому спілкуванні на змаганнях. Ра**стам байдуже чи будемо ми там чи ні, якщо ні, то мабуть будуть радіти((",
"Какой бред. Люди всю жизнь прикладывают столько усилий и стараний ради участия в Олимпийских играх. Да сейчас нет условий для тренировок, но лишать даже права участия это несправедливо. Украинцы имеют право себя проявить и победить , не лишайте своих же людей такой возможности пусть и в такое сложное время. Поддерживаю украинских спортсменов ! Нам есть кем гордиться !", - пишут украинцы в комментариях.
Также сообщалось о смерти известного одесского актера и ведущего.
Кроме того, Politeka.net писала о гибели известного танцора и чемпиона Украины.
В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.