Об этом сообщил директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко, пишет Politeka.net.

«Сегодня в 4 утра был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове. Площадь возгорания 4 метра квадратных», - рассказал Бойко на своей странице в Facebook.

По его словам, пожарная служба сработала вовремя. Правоохранительные органы ведут следствие.

Комментируя атаку, некоторые пользователи Facebook предполагают, что за поджогом стоят поклонники УПЦ МП.

«Пытаются разжечь рознь. Обязательно нужно найти и наказать. Львов был всегда лоялен ко всем религиям. А врагам не место среди нас»,

«Еще раз доказывает, что секта РПЦ — это безбожники, ничего не имеющие святого и не остановящиеся ни перед чем, даже Страстной Пятницей и Пасхой!»,

«Отомстили», «Думаю, нацполиция быстро найдет преступников, хотя, скорее всего, это адепты МПЦ...»,

«Какой ужас, это стопроцентно столичный патриархат мстит»,

«Единственный ответ – Люди опомнитесь!», «Враги не спят».

Напомним, увиденное в Киево-Печерской лавре после побега УПЦ МП ошеломило Украину.

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Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.