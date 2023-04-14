Об этом сообщил директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко, пишет Politeka.net.
«Сегодня в 4 утра был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове. Площадь возгорания 4 метра квадратных», - рассказал Бойко на своей странице в Facebook.
По его словам, пожарная служба сработала вовремя. Правоохранительные органы ведут следствие.
Комментируя атаку, некоторые пользователи Facebook предполагают, что за поджогом стоят поклонники УПЦ МП.
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«Пытаются разжечь рознь. Обязательно нужно найти и наказать. Львов был всегда лоялен ко всем религиям. А врагам не место среди нас»,
«Еще раз доказывает, что секта РПЦ — это безбожники, ничего не имеющие святого и не остановящиеся ни перед чем, даже Страстной Пятницей и Пасхой!»,
«Отомстили», «Думаю, нацполиция быстро найдет преступников, хотя, скорее всего, это адепты МПЦ...»,
«Какой ужас, это стопроцентно столичный патриархат мстит»,
«Единственный ответ – Люди опомнитесь!», «Враги не спят».
Напомним, увиденное в Киево-Печерской лавре после побега УПЦ МП ошеломило Украину.
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Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.