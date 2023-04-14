Под постоянным огнем остается и правобережье Херсонской области, пишет Politeka.net.

По данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки массированной вооруженной атаке подверглись населенные пункты Бериславского и Херсонского районов.

«Против мирного населения оккупанты использовали реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, БПЛА и авиацию. Враг сбросил взрывчатку с дрона на служебный автомобиль полицейских, патрулировавших территорию села Новоберислав», - рассказали в полиции.

В результате взрыва ранения получил один правоохранитель, угрозы его жизни нет.

Кроме того, оккупанты нанесли минометный и авиаудар по селе Змиевка.

В результате атаки частично разрушено здание школы, на месте погиб 62-летний завхоз.

Еще один человек, 55-летний сторож, получил ранения головы и рук.

Школьный автобус получил механические повреждения.

Военные hоссии также обстреляли дачные участки в селе Никольское Дарьевской общины. Тяжелые ранения получил 52-летний мужчина - у него минно-взрывная травма, ранение брюшной полости и бедра.

«В Херсоне обстрелами повреждена жилищная и гражданская инфраструктура. Захватнические войска попали в жилые кварталы центра, микрорайонов Корабел, ХБК и пригород», - сообщили в полиции.

В результате атаки на территории завода в северной части города возник пожар в складских помещениях на площади 800 кв.

Еще одна трагедия произошла в парковой зоне Днепровского района. Там во время минометных обстрелов от обломков мины погиб 59-летний мужчина.

Кроме того, пострадали дома граждан, взрывной волной в квартирах многоэтажек выбиты стекла, разбиты фасады зданий, разбиты крышные покрытия.

От прямых попаданий снарядов некоторые дома в пгт Антоновка и окрестных селениях уже не подлежат восстановлению.

Также в Херсоне продолжают устанавливать факты предательства.

Так, в одном из учебных заведений сотрудники полиции обнаружили документы, свидетельствующие о коллаборационной деятельности должностных лиц этого заведения. Оперативники установили причастность четырех жителей Скадовского района к сотрудничеству с врагом.

Предатели добровольно согласились работать в незаконных органах власти на временно оккупированной территории, пропагандируют и проводят мероприятия политического характера в пользу страны-агрессора.

Напомним, в Авдеевке новая беда - выжить стало еще труднее.

Также сообщалось, что оккупанты изменили тактику ударов по Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что война может закончиться нескоро.