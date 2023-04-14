Под постоянным огнем остается и правобережье Херсонской области, пишет Politeka.net.
По данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки массированной вооруженной атаке подверглись населенные пункты Бериславского и Херсонского районов.
«Против мирного населения оккупанты использовали реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, БПЛА и авиацию. Враг сбросил взрывчатку с дрона на служебный автомобиль полицейских, патрулировавших территорию села Новоберислав», - рассказали в полиции.
В результате взрыва ранения получил один правоохранитель, угрозы его жизни нет.
Кроме того, оккупанты нанесли минометный и авиаудар по селе Змиевка.
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В результате атаки частично разрушено здание школы, на месте погиб 62-летний завхоз.
Еще один человек, 55-летний сторож, получил ранения головы и рук.
Школьный автобус получил механические повреждения.
Военные hоссии также обстреляли дачные участки в селе Никольское Дарьевской общины. Тяжелые ранения получил 52-летний мужчина - у него минно-взрывная травма, ранение брюшной полости и бедра.
«В Херсоне обстрелами повреждена жилищная и гражданская инфраструктура. Захватнические войска попали в жилые кварталы центра, микрорайонов Корабел, ХБК и пригород», - сообщили в полиции.
В результате атаки на территории завода в северной части города возник пожар в складских помещениях на площади 800 кв.
Еще одна трагедия произошла в парковой зоне Днепровского района. Там во время минометных обстрелов от обломков мины погиб 59-летний мужчина.
Кроме того, пострадали дома граждан, взрывной волной в квартирах многоэтажек выбиты стекла, разбиты фасады зданий, разбиты крышные покрытия.
От прямых попаданий снарядов некоторые дома в пгт Антоновка и окрестных селениях уже не подлежат восстановлению.
Также в Херсоне продолжают устанавливать факты предательства.
Так, в одном из учебных заведений сотрудники полиции обнаружили документы, свидетельствующие о коллаборационной деятельности должностных лиц этого заведения. Оперативники установили причастность четырех жителей Скадовского района к сотрудничеству с врагом.
Предатели добровольно согласились работать в незаконных органах власти на временно оккупированной территории, пропагандируют и проводят мероприятия политического характера в пользу страны-агрессора.
Напомним, в Авдеевке новая беда - выжить стало еще труднее.
Также сообщалось, что оккупанты изменили тактику ударов по Украине.
Кроме того Politeka.net писала, что война может закончиться нескоро.