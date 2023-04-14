Это, как пишет Politeka.net, бездомные собаки, которые собираются в большие стаи и могут атаковать человека.
«Авдеевка, стаи бродячих собак. Это еще одна проблема для тех, кто не хочет эвакуироваться из разрушенного города. Многие люди оставили своих собак дома + сейчас нет возможности контролировать их популяцию и стерилизовать четвероногих…», - рассказал в своем телеграмм-канале президент «Мариупольского телевидения» Николай Осиченко.
По его словам, стаи собак любого размера бегают по городу в поисках еды. Волонтеры подкармливают их, но встретить такую стаю все равно очень опасно и страшно.
Осиченко призывает всех оставшихся в городе срочно уезжать.
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Комментирующие кадры из Авдеевки пользователи Телеграмм рассказывают о собачьих стаях в Мариуполе:
«И в Марике в конце марта эта проблема уже была. Стая собак это страшно, там даже оружие может не помочь»,
«Ох, я насмотрелась, как они ели человеческие тела, которые долго лежали»,
«Вообще надо притвориться мертвым. Порвут же... Такие стаи опасны и без войны были. Нападали на людей. Редкие случаи тогда, но были».
Напомним, оккупанты равняют с землей еще три города.
Также сообщалось, что россияне изменили тактику ударов по Украине.
Кроме того Politeka.net писала, что война может закончиться нескоро.