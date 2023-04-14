Тем, кто остается в Авдеевке и отказываются уезжать, грозит новая опасность.

Это, как пишет Politeka.net, бездомные собаки, которые собираются в большие стаи и могут атаковать человека.

«Авдеевка, стаи бродячих собак. Это еще одна проблема для тех, кто не хочет эвакуироваться из разрушенного города. Многие люди оставили своих собак дома + сейчас нет возможности контролировать их популяцию и стерилизовать четвероногих…», - рассказал в своем телеграмм-канале президент «Мариупольского телевидения» Николай Осиченко.

По его словам, стаи собак любого размера бегают по городу в поисках еды. Волонтеры подкармливают их, но встретить такую ​​стаю все равно очень опасно и страшно.

Осиченко призывает всех оставшихся в городе срочно уезжать.

Комментирующие кадры из Авдеевки пользователи Телеграмм рассказывают о собачьих стаях в Мариуполе:

«И в Марике в конце марта эта проблема уже была. Стая собак это страшно, там даже оружие может не помочь»,

«Ох, я насмотрелась, как они ели человеческие тела, которые долго лежали»,

«Вообще надо притвориться мертвым. Порвут же... Такие стаи опасны и без войны были. Нападали на людей. Редкие случаи тогда, но были».

Напомним, оккупанты равняют с землей еще три города.

Также сообщалось, что россияне изменили тактику ударов по Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что война может закончиться нескоро.