Так, предполагается, что за масштабной утечкой секретных документов американской разведки может стоять молодой сотрудник военной базы, якобы выложивших их в сеть "без особых целей" и не совсем осознавая последствия.

В свою очаредь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко высказал уверенность, что «слитая» информация носит манипулятивный и октровенно фейковый характер. Также эксперт подчеркнул, что он является не настолько критическим.

война, фронт, оккупанты, поле боя

Коваленко аргументировал свою точку зрения. Так, по его словам, это ИПСО, созданное по методу «подметных писем» - методу распространения дезинформации, который широко применялся спецслужбами СССР и применяется россией.

«Подметные письма. Это метод, заключающийся в создании пакета данных, при формировании которого, манипулятивные и откровенно лживые материалы подмешиваются в массив документов/информации, содержащий достоверные данные, тем самым, полностью меняя восприятие от этого массива.

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Таким образом, добавляется неправдивая информация в массив достоверных данных, которая кардинально меняет содержание данного массива, но при этом её сложно выявить среди действительно достоверной информации» - пояснил Коваленко.

ВСУ, война

Анализ такого пакета данных занимает много времени и как результат - искажённая информация распространяется, а когда наконец появляются доказательства ее фейковости, они уже никого не интересуют.

«Но важно то, что для формирования этого пакета нужна часть правдивой информации. Пускай и не критического значения, но главное - правдивой! И часть именно этой информации, является той утечкой, которую будут расследовать. Кто стал источником и кого следует покарать», - объясняет Коваленко, почему на этот «слив», если он действительно не содержит важной информации, так остро реагируют не только разведслужбы США, но и ряд других стран.

Напомним, война закончится нескоро - в Украине могут объявить "полную мобилизацию".

Также сообщалось, что в один миг девочка потеряла всю свою семью.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне нанесли новый ракетный удар по жилым домам украинцев и школе.