Шумиха вокруг "слива" секретных документов США лишь набирает обороты, мировые издания дают новые апокалиптические прогнозы, а также озвучивают, кто может за этим стоять.

Так, предполагается, что за масштабной утечкой секретных документов американской разведки может стоять молодой сотрудник военной базы, якобы выложивших их в сеть "без особых целей" и не совсем осознавая последствия.

В свою очаредь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко высказал уверенность, что «слитая» информация носит манипулятивный и октровенно фейковый характер. Также эксперт подчеркнул, что он является не настолько критическим.

Коваленко аргументировал свою точку зрения. Так, по его словам, это ИПСО, созданное по методу «подметных писем» - методу распространения дезинформации, который широко применялся спецслужбами СССР и применяется россией.

«Подметные письма. Это метод, заключающийся в создании пакета данных, при формировании которого, манипулятивные и откровенно лживые материалы подмешиваются в массив документов/информации, содержащий достоверные данные, тем самым, полностью меняя восприятие от этого массива.

Таким образом, добавляется неправдивая информация в массив достоверных данных, которая кардинально меняет содержание данного массива, но при этом её сложно выявить среди действительно достоверной информации» - пояснил Коваленко.

Анализ такого пакета данных занимает много времени и как результат - искажённая информация распространяется, а когда наконец появляются доказательства ее фейковости, они уже никого не интересуют.

«Но важно то, что для формирования этого пакета нужна часть правдивой информации. Пускай и не критического значения, но главное - правдивой! И часть именно этой информации, является той утечкой, которую будут расследовать. Кто стал источником и кого следует покарать», - объясняет Коваленко, почему на этот «слив», если он действительно не содержит важной информации, так остро реагируют не только разведслужбы США, но и ряд других стран.

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