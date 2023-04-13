Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр города Вадим Лях.
По его словам, враг ударил ракетами С-300. Одна из них попала в в ООШ-8. Пострадали также расположенные рядом многоэтажные дома. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.
«Второе попадание – возле горводоканала. Пострадали частные дома. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв», – сообщил Лях.
На кадрах с места атаки можно увидеть изуродованные балконы квартир, стекла из помещений вылетели от ударной волны.
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Напомним, ранее стало известно, что увеличилось количество жертв ракетной атаки по центру Славянска 27 марта.
Первоначально сообщалось о двух погибших и 36 раненых. Пятеро из них находились в очень тяжелом состоянии.
«К сожалению, двоих из них спасти не удалось – они скончались в больнице. Теперь статистика обстрела выглядит так: 4 убиты, 34 ранены», — сообщил Лях 12 апреля.
Напомним, также сообщалось, что россияне безжалостно ударили по жилым домам - людей спасают из-под завалов.
Кроме того, появилась информация, что война закончится нескоро – новые пугающие данные.
Также Politeka.net писала, что оккупанты в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.