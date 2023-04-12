Польские фермеры не пропускают грузовики с украинским зерном. Аграрии протестуют на пункте пропуска через украинскую продукцию.

В Волынской области на международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" могут возникнуть очереди, уже сейчас украинские фуры не пропускают. Все произошло из-за протеста аграриев на территории Польши, которые возмущены из-за украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Волынской таможни.

Кстати, одной из причин протеста является увеличение объемов украинской сельскохозяйственной продукции на рынке соседней Польши. Протестуя, фермеры ждут конкретных решений от правительства, ведь поляки недовольны таким положением вещей.

Из-за акции протеста возможны задержки в прохождении электронной очереди, которая функционирует с украинской стороны на таможенном посту "Ягодин" и осложнения в доставке грузов к границе с польской стороны. Украинцев на фурах сейчас не могут пропустить, ведь поляки решили перекрыть дороги. По предварительной информации, акция аграриев продлится до 24:00 14 апреля.

В комментариях пользователи сети высказывали явную обиду на поляков. Другие понимали, почему польские аграрии возмущены:

"Правильно поступают. Переживают, поначалу ли хапуги свой народ накормили", "Вот и показали настоящее лицо", "Налоги не платят, от фермеров скупают за копейки, замыкают с заниженной стоимостью, а потому себестоимость получается дешевле чем в Польше", "Своя рубашка ближе к телу".

Напомним, брат кандидатки на нацжури Евровидение работает в госструктурах рф.

Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.