Российские кровавые деньги оказались Вячеславу ближе родного государства и на Родину тот так и не доехал.

Национальное жюри "Евровидение-2023" будет оценивать участников из других стран. Пять судей можно выбрать до 5 апреля с помощью голосования в приложении "Дія". Выбор еще не окончился, но уже вспыхнул скандал с кандидатами. Об этом рассказал в Телеграм депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

В частности - политик рассказал, что брат танцовщицы и победительницы "Танців з зірками" Елены Шоптенко живет в россии. Более того, Вячеслав Шоптенко работает при государственных структурах рф.

В его послужном списке оказалась компания "Росатом", которую не раз уличали в нарушениях международных законов на "Запорожской АЭС". Российские кровавые деньги оказались Вячеславу ближе родного государства и на родину тот так и не доехал.

Алексей Гончаренко подчеркнул, что Елена Шоптенко ни разу не засудила публично выбор своего брата, а предпочла молчать, имея с ним общий бизнес.

"Конечно, госпоже Шоптенко неприятно вспомнить этого родственника публично. Но лучше сказать, осудить действия брата и закрыть эту страницу. И тогда не будет интернет-разоблачений. Ну и лучше выйти из совместного бизнеса. Вообще это следует делать до того, как подаешься на такой ответственный пост. Нацжури Евровидения должно быть не просто украинским, а нашим. И здесь молчание только вредит. Лена, как вы?", - обратился депутат к хореографу.

Напомним, Шоптенко из "Танці з зірками" из-за границы срочно обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танці з зірками" поразила новыми кадрами

А еще Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" показала особые вещи, которые забрала из Украины