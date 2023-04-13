Музыканты умалчивают о войне в Украине с самого начала вторжения, а теперь и вовсе пробили очередное дно.

Украинская группа "Machete" вляпалась в скандал. В частности их основатель Ярослав Малый анонсировал в Инстаграм концерты группы в самых крупных городах российской федерации. Но это не стало чем-то удивительным, ведь музыканты умалчивают о войне и ни разу не осудили российское вторжение.

Основатель группы "Machete" Ярослав Малый объяснил свое решение тем, будто его концерты объединят два народа. Кроме того, он добавил, что хочет "нести любовь" для своих фанатов из россии.

Российские фанаты тут же принялись восхищаться его решением, а украинцы раскритиковали, но музыканту не хватило смелости не то что ответить, но и просто их проигнорировать. Ярослав Малый начал просто удалять комментарии недовольных его решением украинцев.

"Нам с детства говорят, что этот мир такой, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем изменить его. Что ненависть, страх, агрессия – это нормально. Это не так, все в наших силах... Нам пора просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем", – заявил "голубь мира" Ярослав Малый.

Так, группа "Machete" официально выступит 2 июня в Санкт-Петербурге, а 2 июля и 30 сентября – в Москве. Также они посетят Астану и Алматы.

В комментариях под многочисленными публикациями можно найти комменты украинцев, которые советуют музыкантам не возвращаеться в Украину:

"Давай, там и останешься", "Пусть посмотрит, как так называемые братья отрезали головы и руки нашим воинам, но сомневаюсь, что прозреет", "К сожалению предел перейден и о никаких отношениях уже на поколение не может идти речь, удивительно, что взрослые люди этого не понимают!", "Пусть выступают, у каждого есть выбор, они свой сделали. Сибирь большая, будут петь медведям".

Напомним, посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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