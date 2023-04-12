В Фейсбук-группе " БАТЬКИ SOS" Наташа Маланчук рассказала о травле своего ребенка со стороны учителя.

"Учитель делает какие-то замечания на счет внешности, дергает за волосы и каждый день говорит, чтобы ребенок носил заколки. Волосы у ребенка собраны, но заколок не носят, потому что от них болит голова, потому что давят ребенка. У дочери небольшие пряди волос (ибо раньше была челка) которые она просто закладывает за уши", - рассказал мама школьницы.

Наталья сообщила, что происходит постоянная травля ребенка, каждый день при всем классе. Ребенок на днях потеряла дедушку и пережила стресс. По словам матери, учительница довела школьницу до того, что у ребенка началось кровотечение из носа.

"Также учитель не отпускала ребенка в туалет и воду попить, хотя ребенок очень редко просится", - рассказала Наталья.

Директор школы провела разъяснительну беседу с преподавателем, однако та и дальше продолжает работать в школе.

"Директор не реагирует – в отдел образования, не помогает – заявление в полицию, не помогает и это – освещение данной проблемы с помощью масс-медиа, соцсетей, каких-либо. Где-то такое видено в 21 веке избивать и травить детей. Права своих детей необходимо отстаивать до конца, любым способом. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности, учиться в комфортных условиях, чувствовать защиту самых родных и близких людей, только тогда он сможет вырасти уверенным и целеустремленным человеком, человеком - имеющим права", - пишут в комментариях украинцы.

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