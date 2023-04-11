Трагедия произошла во вторник, 11 апреля. Из окна Львовской политехники выпал 18-летний студент и умер на месте.
Как сообщает издание "Захід нет" со ссылкой на пресс-секретарь университета, молодой парень выпал из окна 5 корпуса Львовской политехники.
От полученных травм 18-летний парень погиб на месте, сообщили в полиции.
Трагедия случилась в обед в корпусе №5 Львовской политехники на улице Степана Бандеры. В полиции сообщили, что парень выпал с 9 этажа. В пресс-службе университета также подтвердили информацию.
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«Да, выпал человек из окна. Мне об этом сообщили где-то в 14:20. Мы сразу вызвали скорую, сейчас на месте есть медики и полиция», – рассказала пресс-секретарь университета Наталья Павлишин.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается причина, по которой студент выпал из окна.
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