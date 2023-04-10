В городке Вишневое под Киевом шестилетний мальчик Егор погиб после травмирования от качелей.

Как передает ТСН , для родителей это большое горе. Папа Виталий рассказал, как все было.

"Жена с сыном пошли на детскую площадку. Ребенок хотел сесть на качели, рассчитанные на пять мест. На ней уже каталось три девочки. В момент, когда мой ребенок подошел, качели ударили его по голове. Моя жена Кристина была рядом с сыном. Она сразу вызвала скорую помощь. Медики прибыли очень быстро, примерно через 4 минуты", - говорит Виталий.

По его словам, бригада скорой сразу оценила, какой характер травмы получил ребенок, и отмечали, что сына нужно госпитализировать в Киев, в больницу на Подвысоцкого.

"Они связались со своим диспетчером, но он настаивал на том, что ребенка нужно везти в Боярку, в детскую областную больницу. Бригада была вынуждена выполнить указание диспетчера", - добавил отец мальчика.

Он добавляет, что до Боярки скорая досталась минут через 40-50 после получения травмы. Мальчика на каталке отвезли в приемное отделение, но там получили отказ.

"По словам отказывавших, в штате больницы на тот момент не было специалистов, которые могли бы оказать помощь ребенку в соответствии с характером полученной травмы. Прошло еще несколько минут. Работники той же бригады транспортировали сына в автомобиль и увезли в Киев", - – рассказывает мужчина.

В больницу на Подвысоцкого Егор попал примерно через полтора часа после получения травмы. Здесь ему была сделана компьютерная томография.

"Нам с женой сказали, что ребенок будет жить и что жизненно важные элементы мозга не пострадали. Необходимо только достать остатки кости черепа, которая вогнулась внутрь черепной коробки. К нам вышла врач-женщина, она сказала, что стабилизируют состояние нашего ребенка. Сообщила , что необходимо оперативное вмешательство, будет операция. Мол, все нормально, ребенок будет жить. А уже через четыре часа к нам вышли и сказали, что наш мальчик умер", - рассказывает Виталий.

В полиции Киевской области говорят, что по факту травмирования и смерти ребенка открыто уголовное производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай".

"Следователи Бучанского управления полиции Киевщины продолжают проводить досудебное расследование всех обстоятельств трагедии, допрашивают свидетелей событий, продолжаются экспертизы", - сообщили нам в полиции Киевской области.

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