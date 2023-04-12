На улицу Венской в микрорайоне Новый Львов примерно в 22:30 женщина позвонила в полицию и пожаловалась на соседа.

Иногда в Украине приговор суда удивляет. Кажется, словно судить украинцев за мелкое хулиганство можно, а вот настоящих преступников просто отпускают. Вот и история, которая случилась во Львове возмутила и даже рассмешила пользователей сети. В частности, суд впаял украинцу штраф из-за жалоб соседки. Об этом пишет Zaxid.net.

Так, на улице Венской в микрорайоне Новый Львов 17 февраля примерно в 22:30 мужчина громко слушал музыку на телевизоре в своей квартире. Соседи решили вызвать полицию, ведь громкий звук им очень сильно мешал. Правохранители приехали на вызов и составили протокол об админправонарушении.

Соседка во время суда рассказала, что вызвала полицию, ведь мужчина агрессивно реагировал на просьбу выключить телевизор или сделать потише. Кроме того, она добавила, что сосед не первый раз так поступает и включает телевизор ночью. Обвиняемый на заседании суда так и не появился.

Судья признала львовянина виновным в нарушении тишины и оштрафовала его на 510 гривен. Также его обязали уплатить 536 гривен судебного сбора.

Украинцы посмеялись над этим, отметив, что лучше судить олигархов и коррупционеров. Были и те, кто поддержал решение суда:

"Правильно. Плохо слышишь, одевай наушники и слушай. Нечего людям портить нервы, и быть эгоистом", "Правильно сделали, что оштрафовали!", "Может пора судить оллигархов и коррупционеров?", "Какие-то единичные правовые приговоры, как в африканской стране! После 22 часов ни шума ни лая не должно быть".

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