Если вы вдруг забыли кто такой епископ Никита, то вспомните обыски СБУ, во время которых его заскочили в келье с несовершеннолетним парнем, который почему-то был в одних трусах.

Скандально известный священнослужитель УПЦ Московского патриархата Никита был снова замечен с малолетними парнями. В частности, в сети появилось видео, на котором видно стычку между ним и украинским защитником. Этот инцидент был прокомментирован в Черновицко-Буковинской епархии МП и полиции региона которая дала комментарий для "24 Канала".

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП решили манипулировать и заявили, что у одного из несовершеннолетних парней, из которым епископ по неизвестным причинам гулял, брат и отец сейчас на передовой. А также пожаловались, что полиция не арестовала бойца ВСУ, который ударил епископа в лицо.

Попы Московского патриархата также обвинили военного в избиении малолетнего парня, хотя на видео прекрасно видно, что ударил он именно епископа.

В полиции опровергли заявление Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Там заявили, что приехали на место вызова, оформили заявление и показания свидетелей. То есть действовали в рамках закона.

Стоит отметить, что осенью, 25 ноября 2022 года, многие СМИ сообщили, что правоохранители поймали Никиту "в момент физической близости с 17-летним парнем". Вероятно, несовершеннолетний пел в местном хоре. Тогда к нему наведались работники СБУ, а фото молодого человека в нижнем белье рядом с епископ облетели сеть.

В комментариях украинцы возмущались, что после встречи с СБУ епископ все еще ходит спокойно по городу, да еще снова с подростками:

"А его прихожанам хоть в глаза плюй, все равно кричат, что дождь идет... Ну, уж в открытую давайте ему мальчиков передавать!", "Я вообще не понимаю, чего он до сих пор несет служение, это же грешный человек, о котором сане может идти речь. Содом и гомор", "Почему он на свободе, а не в изоляторе?!", "Если он развращал малолетних, то почему он не под следствием?".

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