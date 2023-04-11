Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин сбежал из россии, но это не мешает ему лить пророссийскую чушь в сеть. В частности, футболист решил в Инстаграм-Сториз поздравить свой родной город Одессу с "праздником", о котором многие вообще не помнят. На таком посте он погорел и доказал, что "русский мир" из него не вышел.

Так, бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин изложил в сеть фотографию с запрещенной в Украине советской символикой – звездой с серпом и молотом. На самом изображении был написан текст на российском языке: "10 апреля День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков".

Стоит напомнить, что он многие годы работал в россии, а потом уехал в Германию. Но в октябре 2021 года снова вернулся в россию и стал ассистентом главного тренера в Динамо Москва. После начала вторжения рф он решил расторгнуть соглашение с командой и сбежал. Это произошло 1 марта 2022 года.

Футболист также давал интервью иностранным СМИ, где говорил, что нападение россии кардинально изменило его мировоззрение. Теперь у него нет иллюзий о "братском" народе.

Воронин также отмечал, что никто не ожидал такого сопротивления украинцев, но он верит в победу Украины. После вот таких заявлений очень странно, что он все еще не выбросил "совок" из своей головы.

В комментариях отмечали, что вот наконец футболист показал свое истинное нутро. Ведь рано или поздно такое всегода выходит наружу: "Враги всегда себя проявляют - воняют, вонь слышно всегда", "Он никогда патриотом не был", "Он похоже не украинец, а москаль".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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