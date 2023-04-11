Иногда диву даешся, как украинцы могут вести себя грубо с бойцами ВСУ, которые рискуют своей жизнью и боронят Украину от российских захватчиков.

Очередной вопиющий инцидент произошел в Кривом Роге. Женщина обратилась с циничными словами к защитникам, которые находились в Криворожской городской клинической больнице №2. Видео с ее высказыванием облетело