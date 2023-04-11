"Вы еще не сдались в плен?": возмутительный инцидент произошел в больнице, женщина зацепила военных упреком Женщина попыталась избежать разговора, даже вырывала телефон из рук и не смогла толком объяснить свою позицию. Читати українською

Иногда диву даешся, как украинцы могут вести себя грубо с бойцами ВСУ, которые рискуют своей жизнью и боронят Украину от российских захватчиков. Очередной вопиющий инцидент произошел в Кривом Роге. Женщина обратилась с циничными словами к защитникам, которые находились в Криворожской городской клинической больнице №2. Видео с ее высказыванием облетело

Так, женщина в очереди к врачу, начала приставать к военным с вопросом. Слова женщины весьма возмутили украинских военных.

Автор видео утверждает, что украинка в личном разговоре с ним задала вопрос "А почему вы еще не сдались в плен?". Получив такой внезапный вопрос, мужчина решил записать видео и уточнить, что именно женщина имела ввиду.

Конечно, нормально аргументировать свое мнение та не смогла. Сказала, если бы украинские военные сдались россиянам, то сейчас были бы целыми и невредимыми, а не стояли в очереди к врачу.

Военный не мог понять говорит та серьезно или нет, ведь всем уже давно ясно, как россияне относятся к пленным украинцам. Он попытался объяснить это женщине, но та смотрела на него так, словно слышит об этом впервые.

Потому солдат попытался еще раз уточнить ее позицию, но уже на этот раз услышал: "Да ничего я тебе не буду объяснять".

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