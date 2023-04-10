В последнее время Одесса ошеломляет скандалами, связанными с любителями российской культуры и языка. На днях общественность всколыхнул новый скандал, который произошел из-за музыки рф в торговом центре. Видео с конфликтом между продавщицей и клиенткой облетил сеть и вызвал бурную реакцию у украинских комментаторов.

Так, работница магазина нагло включила российскую музыку. Более того, сделала громкость по-максимуму. Ей сделала замечание молодая девушка. Она говорила вежливо, апеллировала к закону и тому факту, что идет полномасштабная война.

"Выключите, пожалуйста. В Украине по законодательству запрещено использование российской музыки в общественных местах. Магазин – это общественное место. Это не ваш дом, не ваша обитель", – говорит девушка.

В ответ сразу же прозвучало хамство от женщины, которая наотрез отказалась выключать музыку из рф. Она апелировала якобы всем плевать, какая музыка звучит.

"Никто ничего не говорит, а вы докапываетесь. Всем все равно, а вы докапываетесь … И что, что у нас идет война? Не надо на этом зацикливаться. Я понимаю, что идет война, и что? Я слушала российскую музыку, слушаю и буду слушать. Какое вамдело? И не надо мнея тут снимать!", - возмутилась продавщица.

Когда она поняла, что ее снимают на камеру, то сразу же поспешила уйти.

В комментариях украинцы раскритиковали продавщицу и стали на сторону клиентки магазина:

"Штраф такой, чтобы глаза на лоб полезли, иначе не доходит, курица тупая", "Я не знаю, кто-то еще считал, но это уже пятый случай в Одессе за месяц-полтора", "Если бы вы знали, что они здесь вытворяют... Как их ,,каренных,, коробит от украинского... От языка, символов, песен... Как они визжат "деревня, валы на Западную"", "Что это за продавщица??? На рабочем месте жрет беляш, товара касается? Администрация, агов?".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

Как еще Politeka сообщала, что появились детали речевого скандала во львовской школе.

Также Politeka писала, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе: студенты отказываются посещать пары.